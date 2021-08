Milan, ora è ufficiale: acquistato Messias dal Crotone. I dettagli

Il Milan ha emanato il comunicato ufficiale di acquisizione di Messias. Ecco il messaggio dei rossoneri sul proprio sito

«AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior dal Crotone FC. Il calciatore indosserà la maglia numero 30.

Nato a Ipatinga (Brasile) il 13 maggio 1991, Messias si trasferisce in Italia nel 2011, dove veste le maglie di Casale e Chieri, prima di fare il proprio esordio nel calcio professionistico con il Gozzano. Nell’estate 2019 passa al Crotone con cui conquista la promozione in Serie A e, in due stagioni con la squadra calabrese, totalizza 72 presenze e 15 gol».