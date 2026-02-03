Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Milan, parla Allegri nel post gara: «Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo»

Published

16 minuti ago

on

By

Max Allegri Inter

Milan, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna di Italiano. Ecco le sue parole

Massimiliano Allegri , al termine di Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Nkunku e Loftus-Cheek: «Sono giocatori di ottima qualità, stasera era una partita da giocare seriamente perché in classifica si erano avvicinati molto. I ragazzi sono stati molto bravi, sia in difesa che in attacco».

Sulla prestazione: «Potevamo fare anche meglio, soprattutto nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera, secondo me, abbiamo giocato meglio perché Nkunku e Loftus-Cheek, davanti, hanno fatto bene».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sull’obiettivo della squadra: «Era importante arrivare a 50 punti, ripeto che il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro. I ragazzi hanno difeso sul 3-0 perché non prendere gol fa sempre bene. Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e cerchiamo di recuperare i giocatori».

Sui momenti della partita: «In alcuni momenti devi solo gestire la palla e se possibile farlo nella metà campo avversaria. Lo abbiamo fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene. Bisogna essere contenti ma dobbiamo pensare già al Pisa »

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI ALLEGRI SU MILANNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato41 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×