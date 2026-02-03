Milan, parla Allegri nel post gara: «Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo»

Milan, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna di Italiano. Ecco le sue parole

Massimiliano Allegri , al termine di Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Nkunku e Loftus-Cheek: «Sono giocatori di ottima qualità, stasera era una partita da giocare seriamente perché in classifica si erano avvicinati molto. I ragazzi sono stati molto bravi, sia in difesa che in attacco».

Sulla prestazione: «Potevamo fare anche meglio, soprattutto nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera, secondo me, abbiamo giocato meglio perché Nkunku e Loftus-Cheek, davanti, hanno fatto bene».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sull’obiettivo della squadra: «Era importante arrivare a 50 punti, ripeto che il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro. I ragazzi hanno difeso sul 3-0 perché non prendere gol fa sempre bene. Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e cerchiamo di recuperare i giocatori».

Sui momenti della partita: «In alcuni momenti devi solo gestire la palla e se possibile farlo nella metà campo avversaria. Lo abbiamo fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene. Bisogna essere contenti ma dobbiamo pensare già al Pisa »

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI ALLEGRI SU MILANNEWS24