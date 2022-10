Milan, Pioli pensa al Verona e guarda al recupero degli infortunati

Il Milan dovrà giocare contro il Verona nel weekend, Stefano Pioli prepara il match e pensa al recupero degli infortunati

Al netto di una sfida insidiosa contro i gialloblù per svariati motivi, i rossoneri vogliono vincere per accorciare in vetta. Il tecnico pensa anche ai recuperi di alcuni giocatori fondamentali per l’undici titolare. Da Maignan a Kjaer fino ad arrivare a De Ketelaere. Tutti e tre out col Verona, ma recuperabili per Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.