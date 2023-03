Milan, Pioli: «C’è la consapevolezza che si dobbiamo ributtare in Serie A con attenzione e determinazione»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana

MILAN SALERNITANA – «C’è la consapevolezza che si dobbiamo ributtare in Serie A con attenzione e determinazione. Per vivere le emozioni di Champions dobbiamo arrivare quarti in campionato e dobbiamo recuperare punti»

LA RIPRESA – «La squadra sta bene fisicamente, mentalmente e tatticamente. In Champions abbiamo fatto un passo importante, la squadra sta bene. Abbiamo lavorato tanto, mentre fuori c’erano processi, cercando di capire cosa non funzionava. Ora abbiamo portato a casa i risultati. È sicuramente il miglior Milan»

