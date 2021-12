Milan, Pioli: «Ci voleva più qualità. Gol annullato? Chissà cosa diranno»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Abbiamo giocato bene, in alcune zone del campo ci voleva qualcosa di più, alcune giocate da fare che potevamo fare diverse».

GOL ANNULLATO – «Non l’ho visto. Diranno che il regolamento è stato applicato, ma come fanno a dire che un giocatore a terra disturba l’intervento del difensore».

CALO FISICO – «Non siamo stanchi, ci voleva più qualità ma dal punto di fisico e delle energie la nostra miglior partita in campionato, la squadra mi è piaciuta. Una delle partite più belle del campionato del Milan. Non dovevamo prendere quel gol lì ma dal punto visto fisico abbiamo giocato una partita fisica, una partita vera. Abbiamo speso tanto come tutte le squadre che giocano in Europa».

GIROUD – «Non era pronto, ho fatto i cambi quando l’ho ritenuto opportuno e nel primo tempo la partita richiedeva una fisicità diversa. Dovevamo gir meglio la palla, la squadra è stata elastica dal punto di vista tattico. La squadra ha fatto bene mancando di qualià negli ultimi metri».