Milan, Pioli: «Con la Juventus ce la giocheremo. Leao ha grandi potenzialità»

Stefano Pioli ha parlato al termine di Benevento-Milan

Stefano Pioli, intervenuto a Sky nel post gara di Benevento-Milan, si è detto soddisfatto della vittoria della sua squadra.

LEAO – «Rafael Leao ha delle potenzialità enorme. Abbiamo giocatori molto giovani, pretendo molto da loro. Ancora una volta ci abbiamo messo anima cuore e intensità. Vittoria importante. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati dei nostri avversari. Pretendiamo il massimo da noi stessi».

JUVENTUS – «Credo che sarà una bella partita quella contro la Juventus. Loro, l’Inter e il Napoli sono le più forti del campionato. Ora ci godiamo la nostra vittoria e ci prepariamo per la sfida. Non sarà ancora decisiva né ci sarà alcun passaggio di consegne Dobbiamo guardare ad aprile la classifica, adesso mancano troppe partite. La nostra forza è sempre stata quella di concentrarsi verso il prossimo impegno. Abbiamo delle assenza che stiamo coprendo molto bene. Prepariamoci bene, ce la giocheremo ma non sarà una partita decisiva, ma vogliamo vincerla».