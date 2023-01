Milan, Pioli: «Deve essere la partita della svolta»

Le parole di Stefano Pioli nel pre partita di Milan-Sassuolo: «Dobbiamo voltare pagina. Vogliamo vincere senza dubbio»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le parole del tecnico del Milan:

LEAO – «Scelta dettata dalle condizioni, Rafa ha giocato tanto e ha perso un po’ di brillantezza. È un giocatore importante per noi, lo sarà ancora a partita in corso»

DE KETELAERE – «È in crescita, ha le qualità per cercare di essere decisivo, soprattutto in questa partita. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita e di proporre diverse soluzioni offensive»

SVOLTA – «Deve essere la partita della ripartenza e del voltare pagina. Vogliamo vincere senza dubbio, dobbiamo farlo con una partita molto energica e altrettanto tecnica»