Milan, Pioli: «Ecco cosa penso dei ritiri e come li gestisco»

Stefano Pioli ha incontrato a Milanello Sergio Scariolo, coach della Virtus Bologna, parlando di vari temi tra cui l’importanza dei ritiri. Le parole del tecnico del Milan.

RITIRI – «Ero molto abituato ad andare in ritiro anche da calciatore adesso invece sono 4 anni che sia alla Fiorentina, sia al Milan che non facciamo ritiri quando giochiamo qui a San Siro ci vediamo qui a Milanello la mattina e stiamo tutto il giorno insieme, ma anche in trasferta preferiamo soprattutto per l’infrasettimanale il ritiro o comunque il riposo al ritorno qui a Milanello. Non ho bisogno e lo vedo anche nei calciatori di andare la sera prima in ritiro, stare a casa ci permette di stare più sereni e più concentrati. Una volta erano aggreganti ora non sono più come prima».