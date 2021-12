Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Non siamo una squadra che può fare il compitino, se ci mettiamo qualcosa in più tutti possiamo giocare con questa convinzione e fiducia. Possiamo toglierci soddisfazioni quest’anno».

IBRAHIMOVIC – «L’arrivo di Zlatan ha migliorato tutto, poi è anche vero che i suoi compagni sono stati bravi ad accettarlo. Anche Ibra però deve ringraziare i suoi compagni perché è tornato sui suoi livelli. E’ sempre un dare avere, poi lui le sue qualità le mette sempre in mostra».

ROSA – «Il club mi ha messo a disposizione tanti giocatori forti. Messias ha dovuto ambientarsi ed è arrivato con qualche problema ma sinceramente è il giocatore che mi aspettavo. Abbiamo visto le sue qualità col Crotone e abbiamo pensato che potesse fare bene pure da noi. Ho detto che è un calciatore che mi piace, così come tutta la dirigenza. L’ho scelto tra 3-4 nomi. sta dimostrando di avere le qualità per stare con noi. Può ancora crescere, oggi ha fatto due goal importanti, il goal di testa non era semplice. Un bene avere tanti giocatori forti, anche a centrocampo chi gioca gioca io sono tranquillo. Sabato con la Salernitana sarà durissima. Godiamoci la vittoria ma poi pensiamo alla Salernitana».

INFORTUNIO DI KJAER – «Una nota stonata ce l’abbiamo sempre, mi auguro che Kjaer non abbia niente di grave. Ha avuto una distorsione al ginocchio, lui è un leader e spero che non rientri tra molto. Ho tolto Gabbia perché era ammonito, eravamo in controllo e non ho voluto rischiare di rimettere in discussione la partita. Recuperiamo Romagnoli e anche Kalulu può giocare lì. troveremo le giuste soluzioni».