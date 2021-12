Milan, Pioli: «Oggi poco precisi. Dispiace uscire, l’Europa era un obiettivo»

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Liverpool. Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo l’eliminazione

Stefano Pioli ha parlato a Mediaset nel post-partita di Milan-Liverpool.

SULL’ELIMINAZIONE: «Ci dispiace tanto uscire dall’Europa, era un nostro obiettivo. Sapevamo che era un girone difficile, stasera serviva più ritmo e qualità. Peccato. Non commento l’episodio su Kessié, l’arbitro ha deciso così».

SULLA GARA: «Non abbiamo dato ritmo con la palla, l’abbiamo mossa troppo lentamente favorendo la pressione avversaria. Non siamo riusciti a muovere la palla con precisione e velocità».

SUI DUE GOAL PRESI: «Non dovevamo subire due goal così, c’è stato qualche errore nostro oltre alle loro qualità contro un avversario di grandissimo livello. Dovevamo giocare meglio tecnicamente ma non ci siamo riusciti».

SUI TANTI INFORTUNATI: «Le stagioni sono così, capitano questi momenti. Abbiamo fatto bene il primo tempo, poi dopo il secondo goal ci siamo disuniti. Poi per generosità ci abbiamo provato fino alla fine».

SUL CAMPIONATO: «Noi volevamo andare in Europa, siamo delusi ma dobbiamo trasformarla in grande voglia per fare bene in campionato».

