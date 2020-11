Milan, Pioli: «Soddisfatti di Brahim Diaz e Dalot»

Stefano Pioli ha parlato dell’apporto alla squadra di Brahim Diaz e Dalot

Stefano Pioli, allenatore del Milan, durante la conferenza di vigilia della partita d’Europa League contro il Lille ha parlato anche di Brahim Diaz e Diogo Dalot.

BRAHIM DIAZ E DALOT – «Sono stati acquistati per le loro capacità e per le loro qualità, siamo soddisfatti per il fatto di essersi fatti trovare subito pronti. Si sono resi disponibili a capire sin da subito il nostro modo di lavorare. Sono giovani con grande qualità e ambizione. Il futuro? C’è già chi ci dovrà pensare».