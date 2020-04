Milan: quale è il record di Theo Hernandez

Una delle poche note liete della stagione del Milan consiste nel rendimento di Theo Hernandez. L’ex Madrid è una fonte di gioco imprescindibile sulla fascia sinistra, un elemento vitale nel far guadagnare tanti metri di campo alla squadra con progressioni strepitose. Inoltre, è bravissimo nel procurarsi falli, visto che è incontenibile per gli avversari.

Running around with a 🎯 on their back…

This 'Most Fouled XI' from Europe's top five leagues has won 740 in total this season!

Full write up 👉 https://t.co/jxpP0j6cGc pic.twitter.com/C8Cu4UegZl

— WhoScored.com (@WhoScored) April 7, 2020