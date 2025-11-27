 Milan, parla Rabiot: «Con Allegri ho un bel rapporto. E' un vincente. Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa»
Connect with us

Milan News

Milan, parla Rabiot: «Con Allegri ho un bel rapporto. E’ un vincente. Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Rabiot

Milan, Rabiot in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo rapporto con Allegri e della scelta di vestire la maglia rossonera

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato della sua avventura in rossonero e anche di Allegri.

IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «È un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli. Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui. Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto. Quando sono arrivato a Torino, però, lui non c’era più (esonerato e sostituito con Sarri,ndr). Quando è tornato nel 2021 abbiamo creato un bel rapporto».

L’ARRIVO AL MILAN – «Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all’ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto. Il club rossonero mi ha cercato anche a luglio, ma allora era difficile per me andarmene dal Marsiglia. Dopo che è successa quella cosa (l’episodio nello spogliatoio con Rowe, ndr) altre società italiane mi hanno contattato, ma io sapevo cosa volevo. A inizio mercato Allegri mi aveva detto: ‘Vediamo cosa succede’ e qualcosa è successo davvero. Non so come fa, ma prevede anche… il futuro (ride, ndr)». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM

Related Topics:

Milan News

Lewandowski-Milan, decisione presa: il bomber l’ha già comunicato

Avatar di Francesca

Published

32 minuti ago

on

27 Novembre 2025

By

Robert Lewandowski in campo con il Barcellona
Continue Reading

Milan News

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Tare è pronto a sfidare quella big italiana. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

26 Novembre 2025

By

Tare lo porta al Milan
Continue Reading