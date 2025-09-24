Milan, il futuro di Maignan tra rinnovo bloccato e retroscena Chelsea: l’intervento di Allegri e Tare...

Milan, rinnovo Maignan in stallo? Dal pressing del Chelsea al ruolo di Allegri e Tare, cresce la paura di un addio

Il futuro di Mike Maignan, portiere francese classe 1995 e capitano del Milan, continua a essere avvolto nell’incertezza. L’estremo difensore rossonero, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Nonostante il suo peso specifico all’interno del progetto tecnico, le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi, alimentando i dubbi su una possibile separazione. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, noto insider di mercato.

L’estate del tentativo Chelsea

Secondo Moretto, Maignan è stato uno dei protagonisti inattesi dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il Chelsea, club di Premier League alla ricerca di un portiere di livello internazionale, ha presentato un’offerta compresa tra i 10 e i 13 milioni di euro di parte fissa, con bonus che avrebbero potuto portare la cifra a 15 milioni. Una proposta ritenuta insufficiente dal Milan, che ha risposto con un netto rifiuto.

In quel frangente sono intervenuti direttamente l’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto e più volte campione d’Italia, e il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Entrambi hanno avuto colloqui con Maignan, convincendolo a proseguire almeno per questa stagione. L’obiettivo dichiarato del club resta la qualificazione alla Champions League, traguardo per il quale la presenza del portiere francese, leader carismatico e punto di riferimento nello spogliatoio, è considerata imprescindibile.

Rinnovo bloccato e rischio addio a parametro zero

Nonostante l’intesa momentanea, la questione rinnovo non ha fatto passi avanti. Al momento non ci sono contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore. Questa situazione di stallo alimenta i timori che Maignan, oggi trentenne, possa decidere di accordarsi con un altro club a parametro zero già dal prossimo gennaio, come consentito dalle normative FIFA.

Il rischio di perdere un portiere di tale livello senza alcun indennizzo è concreto e preoccupa l’ambiente rossonero. Non è escluso un nuovo assalto del Chelsea, ma anche altri top club europei potrebbero inserirsi nella corsa. Con il passare del tempo, l’ipotesi di un addio gratuito diventa sempre più realistica, lasciando il Milan davanti a un bivio cruciale per il proprio futuro sportivo ed economico.