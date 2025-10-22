Galliani Milan, il ritorno in rossonero del dirigente non è svanito. Nelle ultime ore è uscita una nuova possibilità per l’ex Monza: tutti i dettagli

Galliani Milan: contatti vivi, ma il ritorno non è ancora certo. Una nuova soluzione potrebbe allontanare l’ex Monza dai rossoneri

L’ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani al Milan continua ad alimentare i sogni dei tifosi rossoneri, ma al momento tutto resta fermo in una fase interlocutoria. Nonostante i dialoghi tra Galliani e la dirigenza del Milan siano costanti, non si è ancora arrivati a un accordo formale.

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, la situazione Galliani-Milan è ancora aperta, ma manca la firma e, soprattutto, una definizione chiara del ruolo che lo storico dirigente potrebbe ricoprire. Dopo l’addio al Monza, dove ha rifiutato persino la presidenza, Galliani attende un incarico che rifletta il suo spessore internazionale e non si limiti a una posizione simbolica.

Il punto critico, infatti, è proprio questo: trovare un ruolo che dia a Galliani al Milan il giusto peso decisionale, anche a livello politico e nelle relazioni con gli organismi calcistici globali. Una figura come la sua non può accontentarsi di un incarico di facciata.

Moretto ha confermato che i contatti tra Galliani e la dirigenza del Milan — inclusi Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale — sono vivi e frequenti. L’incontro avvenuto in estate tra Galliani e Cardinale, mediato proprio da Ibra, ha dato il via a un dialogo che però, a distanza di mesi, non ha ancora prodotto un’intesa definitiva.

Ad aumentare la complessità della trattativa, c’è l’interesse della FIFA: Galliani ha ricevuto un’offerta importante da parte dell’organo di governo del calcio mondiale, che potrebbe portarlo a operare su un piano ancora più internazionale. Un’alternativa che rappresenta una concreta minaccia per il Milan, se la proposta rossonera non sarà all’altezza.

Nel frattempo, RedBird continua a lavorare sulla struttura interna del club. L’ascesa di Massimo Calvelli, ex CEO dell’ATP e ora figura chiave in RedBird, dimostra la volontà di Cardinale di rafforzare il Milan anche sul piano manageriale e globale. Un eventuale inserimento di Galliani nel Milan andrebbe in questa direzione, portando al club esperienza, relazioni e carisma.

La partita è ancora aperta, ma il tempo stringe. Se il Milan vuole riportare a casa Adriano Galliani, dovrà muoversi con decisione e offrirgli un ruolo all'altezza del suo prestigio.