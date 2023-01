Milan Roma, Pioli deve lavorare sul possesso palla

Su La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin analizza il principale problema che nel finale di Milan-Roma ha impedito ai rossoneri di portare a casa una vittoria con doppio vantaggio, maturata con pieno merito per 85 minuti:

«Le palle inattive, più di tutto, colpiscono. Il Milan ieri ha bloccato a lungo la Roma, che si è difesa per tutta la partita e non si è quasi mai fatta vedere da Tatarusanu. Per questo il finale è più grave: l’unico comandamento era evitare di concedere punizioni o angoli e nelle due palle ferme battute da Pellegrini si sono sommati errori individuali e di squadra. Tema comune, la mancanza di attenzione. Sono episodi, è vero, ma le grandi squadre in situazioni come queste fanno possesso palla – vecchio mantra berlusconiano -, non si fanno schiacciare e tengono gli avversari lontano dalla loro porta. Pioli su questo ha lavorato, probabilmente sta lavorando e lavorerà ma… la strada è ancora lunga»