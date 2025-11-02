Milan Roma, parla Gasperini: «Sono andate bene davvero tante cose. Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere. Dybala...»

Milan Roma, le dichiarazioni del tecnico giallorosso Gasperini: «Sono andate bene davvero tante cose. Sull’infortunio di Dybala…»

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Milan Roma, l’allenatore giallorosso Gasperini ha dichiarato:

PAROLE – «Sono andate bene davvero tante cose. Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere. Siamo molto rammaricati per il risultato ma siamo anche consapevoli di poter fare tanti punti in futuro giocando in questo modo. Abbiamo fatto tutto bene se non le conclusioni. Abbiamo costruito molto e sofferto. Faccio fatica sotto quell’aspetto a trovare delle cose negative: siamo arrabbiati per il risultato. Purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni per pochissimo. Rigore? Pesa molto l’infortunio di Dybala, penso rientrerà dopo la sosta. Dispiace perché stava facendo partite importanti da giocatore importante qual è. Questo è l’aspetto più brutto della serata.

Globalmente la squadra c’è: sbagliare 4 rigori su 5 ci ha penalizzato. Vedo che tante squadre ricorrono alle mischie nel finale per fare dei punti: a noi manca questo. Galeone? Ricordo una partita che giocavamo a Pisa per raggiungere la promozione. Nel finale della partita ho fatto 3-4 palloni all’indietro e lui mi disse: ‘non ricorriamo a questi mezzi per fare punti’. Questo forse è il più grande insegnamento».

