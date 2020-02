Milan, Saelemaekers: «Ibra mi ha dato il benvenuto, è incredibile»

Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, ha parlato delle emozioni che si provano a condividere lo spogliatoio con Ibrahimovic

Giocare per il Milan insieme a Zlatan Ibrahimovic: un sogno che si trasforma in realtà per Saelemaekers, ultimo rinforzo dei rossoneri. Ecco le sue parole nell’intervista a Sky Sport.

«Ricordo quando ero bambino, guardavo le sue interviste in televisione e pensavo: ‘ma è un calciatore fantastico’. Mi ha accolto nel club e mi ha dato il benvenuto insieme agli altri, è davvero incredibile per me».