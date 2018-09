Milan, parla Salvini: «Higuain fenomeno, sogno il ritorno di Berlusconi»

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini crede nel nuovo progetto Monza: «Spero possa diventare un vivaio italiano e del Milan»

Matteo Salvini è già contento di Gonzalo Higuain. È bastato un gol al Pipita per conquistare il cuore del Ministro degli Interni, che ha parlato così a “Il Processo” su 7Gold: «Berlusconi? Con lui ho visto un tempo di Cagliari–Milan. Cosa ci siamo detti? Alcune cose non posso dirvele, ma non si può prendere un gol come quello che abbiamo preso. Per fortuna c’è Higuain per il quale ringraziamo la Juve, senza rimpianti per Bonucci».

Il numero uno della Lega si è soffermato anche sull’acquisto del Monza da parte del duo Berlusconi–Galliani che tanto bene ha fatto al suo Milan. E che Salvini sogna ancora una volta in rossonero: «Mi piacerebbe che con la guida di Berlusconi e Galliani il Monza diventasse un grande vivaio per giovani calciatori italiani. E magari un vivaio del Milan. Mi auguro che Berlusconi possa tornare ad avere voce in capitolo ai vertici del Milan, a me da tifoso piacerebbe: è una speranza e forse qualcosa di più…»