Higuain si sblocca in Cagliari-Milan, primo gol in rossonero – VIDEO

Gonzalo Higuain segna il primo gol con la maglia del Milan per il parziale 1-1 contro il Cagliari: rivedi il gol dell’argentino

E’ arrivato il primo gol ufficiale in maglia rossonera per Gonzalo Higuain. Il Pipita si sblocca nella serata di Cagliari contro la formazione di Rolando Maran. Suo il gol dell’1-1 al minuto 55 al termine di una splendida giocata con dribbling al portiere Cragno. Arriva così il primo gol ufficiale dell’argentino in rossonero proprio nella giornata in cui Cristiano Ronaldo si sblocca in Serie A con la maglia della Juventus.

L’argentino Higuain sfrutta un errore madornale di Padoin al minuto 55, scatta in verticale e si crea il gol del pareggio. Un gol da vero rapace d’area di rigore, splendido il primo stop dell’argentino che supera in velocità il portiere Cragno e deposita con il piatto a porta vuota per il gol dell’1-1. Gol nato dall’errore in uscita di Padoin che sbaglia l’appoggio, il rimpallo favorisce Kessiè e la palla viene sfruttata nel migliore dei modi dall’attaccante del Milan. Primo gol in Serie A con i rossoneri e grande gioia di liberazione per l’ex Juventus, già decisivo nella vittoria contro la Roma grazie ad un assist al 93′.