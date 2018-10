Donnarumma stupisce tutti ed entra insieme alla squadra nel pre-partita di Milan-Sampdoria: non era mai successo

Quella tra Milan e Sampdoria sarà una sfida fondamentale per il prosieguo di Gattuso sulla panchina rossonera. Ma non solo. La delusione del Derby è ancora cocente e il Milan non sembra riuscito ancora a riprendersi dal gol all’ultimo minuto subito da Icardi. Basti vedere la prestazione del Milan contro il Betis in Europa League in settimana. Oltre a Gattuso, è Donnarumma il principale bersaglio della tifoseria rossonera a causa della sua uscita sul colpo di testa di Icardi nel Derby.

E proprio il portiere del Milan, per far vedere la sua vicinanza alla squadra, ha deciso di scendere in campo con tutti i suoi compagni di squadra nel riscaldamento del pre-partita contro la Sampdoria. Una scelta che ha stupito i tifosi sugli spalti che di solito assistevano al riscaldamento “in solitaria” da parte di Donnarumma. Infatti, il portiere rossonero, era solito a scendere prima di tutti in campo per riscaldarsi. Ma questa volta no. E’ venuto prima il gruppo.