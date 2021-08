Milan, Tonali: «Dobbiamo giocare con le nostre idee. Sui nuovi arrivi...»

Nell’intervista concessa ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha fatto il punto sui rossoneri dopo l’amichevole col Nizza

«E’ stata una partita dal ritmo alto, utile per mettere minuti nelle gambe. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa bene giocare queste partite in questa fase del pre campionato. E’ bello e giusto tornare così e speriamo di riavere presto i tifosi anche a San Siro. Noi siamo il Milan, non dobbiamo basarci e fermarci sul singolo avversario, ma dobbiamo giocare secondo le nostre idee a prescindere da chi ci troveremo di fronte. Il Nizza ha dato tutto. I nuovi arrivi? Dopo 10 minuti che erano nello spogliatoio si erano integrati come fossero qui da anni. Si sono inseriti benissimo, sono facilitati dal fatto che abbiamo diversi giocatori che parlano francese ed è un piacere che si siano uniti a noi».

