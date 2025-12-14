Milan Sassuolo, parla Carnevali: «Sappiamo che giochiamo contro una grande squadra e un grande club. Poi c’è un ricordo...»

Milan Sassuolo, le dichiarazioni del dirigente Giovanni Carnevali a Dazn a pochi minuti dalla sfida contri i rossoneri

A ridosso del fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, gara valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del dirigente neroverde. Ecco le parole riprese da Milannews24:

Sulla sfida: «Per noi è affascinante per due aspetti, sia per la classifica che per lo stadio. Qui è sempre speciale. Poi c’è un ricordo con la famiglia Squinzi, grandi tifosi rossoneri».

Sul mercato: «Quest’anno sappiamo che è difficile, abbiamo cercato di puntellare la squadra partendo dal centrocampo. Crediamo ai nostri giocatori, sono l’ago della bilancia e di spessore. Sappiamo che giochiamo contro una grande squadra e un grande club».

Su Volpato: «Un ragazzo giovane, con noi da qualche anno. Lo stiamo aiutando a crescere ma ha potenzialità e valore. Dobbiamo dargli tempo per maturare, un po’ all’ombra di Berardi. Ha già dimostrato di far bene, ha un grande futuro»

