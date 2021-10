Milan, Scaroni: «Perdita di 98 milioni a bilancio. Sullo stadio...»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dell’assemblea dei soci e del progetto sul nuovo stadio. Le sue parole

Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato al termine dell’assemblea dei soci del club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni sul bilancio e sul nuovo stadio di Inter e Milan.

ASSEMBLEA – «L’assemblea è andata bene. Abbiamo approvato una perdita di 98 milioni di euro. Lo scorso anno erano 194 milioni. Il bilancio è migliorato molto. Lo stadio è in cima alle mie preoccupazioni. Nessuna squadra italiana, in particolare il Milan non farà mai un miglioramento importante sino a quando non verrà costruito il nuovo stadio. Lunedì ci siamo incontrati con Sala e insieme concordiamo sulla crescita di Milan e Inter. Con lo stadio grandi gioielli come Lukaku e Donnarumma non li avremmo persi».

STADIO – «I tempi e le esigenze sono cambiate rispetto a due anni fa. La nostra idea è di procedere in due fasi. Da una parte partire sullo stadio, dall’altro rivedere insieme all’amministrazione il progetto di Real Estate per renderlo coerente alle esgienze di tutti. I club hanno bisogno di uno stadio adeguato per competere in Europa».

