Milan, Scaroni su San Siro: «Ristrutturarlo era troppo impegnativo»

Le parole del presidente del Milan Scaroni sul nuovo San Siro: «Avere uno stadio moderno è fondamentale per la crescita del club»

Intervistato a Gulf News, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così durante il ritiro dei rossoneri a Dubai del nuovo stadio e della ristrutturazione di San Siro. Di seguito le sue parole

NUOVO STADIO – «Non raggiungiamo mai la capienza di 80.000 persone di San Siro. Il massimo che abbiamo è di 75.000 persone. Quindi il nuovo stadio sarà vicino ai 70.000 perché vogliamo che sia pieno e che sia uno stadio molto efficiente, quindi l’idea è di ridurre un po’ la capacità. Avere uno stadio moderno è fondamentale per la crescita e l’evoluzione del club. Dobbiamo colmare il gap tra la Serie A e i maggiori campionati europei, prima fra tutti la Premier League, dove i ricavi da stadio rappresentano uno dei principali fattori di crescita degli ultimi anni».

MANCATA RISTRUTTURAZIONE DI SAN SIRO – «Non siamo riusciti a ricostruire San Siro perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League, ci sono troppe partite da considerare. Anche lo stadio richiederebbe un’importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile. Non c’è uno stadio con una capienza decente in cui possiamo trascorrere un po’ di tempo mentre ricostruiscono San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio».

