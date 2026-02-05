Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri

Milan, cosa manca ai rossoneri di Allegri per puntare allo Scudetto? Ecco l’analisi completa della stagione

Il Milan di Massimiliano Allegri si presenta come una candidata credibile alla corsa scudetto, ma non ancora favorita assoluta. Ad oggi i rossoneri sono secondi in classifica con 50 punti, a cinque lunghezze dall’Inter capolista (55). I numeri parlano di una squadra equilibrata: 38 gol segnati e 17 subiti per una differenza reti di +21, segnale di solidità difensiva e capacità realizzativa. Le statistiche avanzate, incluse quelle raccolte da Opta, evidenziano come il Milan abbia saputo coniugare transizioni rapide e costruzione paziente, con giocatori chiave che fanno la differenza nelle due fasi. La continuità rimane però il fattore discriminante: la classifica riflette una buona base, ma non ancora la supremazia necessaria per considerare i rossoneri i favoriti assoluti.

I protagonisti della stagione sono il motore della speranza milanista. Rafael Leão resta l’elemento più incisivo in attacco, capace di creare superiorità e finalizzare con regolarità; Mike Maignan è un punto di riferimento tra i pali, con interventi decisivi che hanno preservato punti preziosi. A completare il quadro ci sono gli esterni e il centrocampo: la qualità di Christian Pulisic e l’apporto di Christopher Nkunku aumentano le opzioni offensive e la profondità della rosa. Allegri ha saputo alternare moduli e interpreti, ma la gestione degli infortuni e la tenuta fisica nei momenti chiave saranno determinanti per il rush finale.

Per battere l’Inter e puntare allo scudetto il Milan deve migliorare due aspetti: la capacità di vincere gli scontri diretti e la continuità nelle prestazioni contro le squadre di metà classifica. Se Allegri riuscirà a mantenere alta la concentrazione, ottimizzare le rotazioni e sfruttare al massimo Leão e gli esterni, il Milan potrà giocarsela fino alla fine. Al momento è una contendente solida, ma la strada verso il titolo passa per una serie di risultati di alto profilo e per la riduzione del gap con l’Inter.