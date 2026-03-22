Milan, il sorriso di Leao dagli spalti: la reazione alla vittoria dei suoi compagni col Torino. Cosa filtra sulla sua convocazione col Portogallo?

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, era il grande assente della sfida di ieri col Torino per infortunio: ecco come ha reagito alla vittoria dagli spalti

A volte un semplice sorriso può fare più di mille parole. È quello che ha fatto Rafael Leao, attaccante e numero 10 del Milan, dopo una settimana difficile seguita agli episodi di Roma. Le brutte scene, dal litigio con Christian Pulisic alla reazione impulsiva nei confronti di Massimiliano Allegri, avevano sollevato dubbi e tensioni. Nonostante i chiarimenti in seguito a questi episodi, un nuovo infortunio ha colpito Leao, che ha dovuto alzare bandiera bianca per la sfida di ieri sera contro il Torino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il giocatore portoghese ha sofferto per un dolore all’adduttore, proprio nel momento in cui sembrava aver superato le difficoltà. Massimiliano Allegri ha deciso di non rischiarlo e di tenerlo fuori dalla partita contro il Torino. La sua assenza si estende anche alla Nazionale del Portogallo, con Allegri che ha dichiarato: «Abbiamo parlato con Rafa e preferiamo che stia fermo per 20 giorni per recuperare». La Federazione portoghese non ha ancora preso una decisione finale, ma sarà chiaro nelle prossime ore se Leao dovrà recarsi a Lisbona per gli esami o se resterà a Milano.

Il sorriso di Leao: il segno della tranquillità ritrovata

Nonostante l’infortunio, Leao non è rimasto da solo. Durante la partita contro il Torino, le telecamere di San Siro si sono soffermate su di lui, immortalando il suo sorriso sincero dopo il gol di Adrien Rabiot, che aveva portato il Milan in vantaggio. Il sorriso di Leao è stato un segno di tranquillità ritrovata, un gesto che ha segnato la fine delle polemiche interne e restituito serenità al gruppo.

Il momento simbolico è stato quando Youssouf Fofana, dopo aver segnato il terzo gol, si è avvicinato alla panchina del Milan e ha imitato l’esultanza da surfista di Leao, accompagnato da Rabiot. Un gesto che ha reso omaggio al compagno di squadra e che ha rinnovato l’armonia all’interno del club. Questo piccolo gesto di dedizione ha posto fine a qualsiasi tensione, riportando il Milan su un cammino di serenità e fiducia.