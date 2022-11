Milan Spezia, obiettivo dimenticare Torino e... Serra

La partita di questa sera contro lo Spezia rappresenta per il Milan una bella possibilità per poter rosicchiare qualche punto in vetta

La partita di questa sera contro lo Spezia rappresenta per il Milan una bella possibilità per poter rosicchiare qualche punto in vetta.

Gli obiettivi di Pioli sono due. Dimenticare la sconfitta di Torino, pesante ma già superata dopo la vittoria contro il Salisburgo e il passaggio agli ottavi di Champions League. L’altra per dimenticare l’errore di Serra nel match della scorsa stagione che ha visto sconfitti i rossoneri dopo alcuni errori arbitrali.