Milan, Tare a DAZN prima del Como: «Non è decisiva per lo Scudetto. Ecco come sta Leao. Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro»

24 minuti ago

Milan, Igli Tare – direttore sportivo rossonero – ha parlato a DAZN prima del match di Serie A contro il Como. Le sue parole

Igli Tareprima del fischio d’inizio di Milan-Como, match valido per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni.

PARTITA DECISIVA«Ci sono ancora tante partite, dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino adesso. Non sarà facile, ma vincere stasera sarebbe molto importante. Non è decisiva per lo Scudetto, dobbiamo solo ripetere ciò che abbiamo fatto fino adesso».

LEAO – «La cosa positiva è che negli ultimi 10 giorni è stato molto bene. Il problema c’è ancora, ma sta meglio. Stasera ha una grande opportunità, le sue doti non sono mai state in discussioni».

INTER JUVE – «Sono cose che succederanno anche in futuro. Dobbiamo essere bravi tutti nel fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri. Guardiamo in avanti con energia positiva».

