Milan, Tare a DAZN prima del Como: «Non è decisiva per lo Scudetto. Ecco come sta Leao. Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro»

Milan, Igli Tare – direttore sportivo rossonero – ha parlato a DAZN prima del match di Serie A contro il Como. Le sue parole

PARTITA DECISIVA – «Ci sono ancora tante partite, dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino adesso. Non sarà facile, ma vincere stasera sarebbe molto importante. Non è decisiva per lo Scudetto, dobbiamo solo ripetere ciò che abbiamo fatto fino adesso».

LEAO – «La cosa positiva è che negli ultimi 10 giorni è stato molto bene. Il problema c’è ancora, ma sta meglio. Stasera ha una grande opportunità, le sue doti non sono mai state in discussioni».

INTER JUVE – «Sono cose che succederanno anche in futuro. Dobbiamo essere bravi tutti nel fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri. Guardiamo in avanti con energia positiva».