Milan, Timothy Weah: «Sono milanista accanito, spero passi con il Tottenham»

Le parole di Timothy Weah, figlio dell’ex Milan George: «Sono milanista accanito, ho molti amici in squadra»

Timothy Weah, attaccante del Lille e della nazionale americana, oltre che figlio di George Weah, ha rivelato a TMW il suo tifo per il Milan. Di seguito le sue parole.

«Io sono un milanista accanito, spero che riescano a superare il turno. Poi ho tanti amici in squadra e il loro successo per me è come un diamante».