Milan, Tomori: «Chelsea? Vogliamo cancellare la prestazione di settimana scorsa»

Il difensore centrale rossonero ha parlato della prossima sfida di Champions League contro il Chelsea di Potter

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea di Potter. Le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «San Siro quando è pieno, è difficile per gli avversari. Dobbiamo cambiare la prestazione ovviamente rispetto all’andata e l’atteggiamento: sappiamo di non aver giocato bene e vogliamo cancellare la prestazione di settimana scorsa. Abbiamo un’opportunità per farlo».