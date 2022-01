Milan, contatti positivi con il Torino per Pellegri: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano i contatti fra Milan e Torino per Pietro Pellegri: i rossoneri puntano a riscattarlo a gennaio per girarlo ai granata

Contatti continui fra Milan e Torino per Pellegri. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri starebbero pensando di riscattare in anticipo il classe 2001 alla cifra pattuita in estate con il Monaco (6 milioni più uno di bonus).

Salvo poi girare l’attaccante al Torino, dove ritroverebbe Juric che lo lanciò a Genoa. Gli incontri degli ultimi sono stati positivi e c’è fiducia sulla fattibilità della trattativa.