Milan, Calabria annuncia la positività: «Ci vediamo presto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Calabria, terzino del Milan, ha annunciato attraverso i suoi canali social la positività al Coronavirus – FOTO

Il terzino del Milan, Davide Calabria, ha annunciato con un post sui social positività al Covid.

PAROLE – «È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto.»

È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid.

Sono in isolamento, ma sto bene.

Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi.

Ci vediamo presto 🔴⚫️💪🏼@acmilan pic.twitter.com/vyRfWPDBUY — Davide Calabria (@davidecalabria2) January 12, 2022

Pioli spera di recuperare il terzino al più presto.