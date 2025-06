Milan, suggestione Udogie: se parte Theo Hernandez è il preferito dei rossoneri

Milan, Destiny Udogie è il primo nome nel taccuino dei dirigenti del Milan per sotituire Theo Hernandez sulla corsia mancina

Il Milan è alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia sinistra e il nuovo profilo riportato da la Gazzetta dello Sport porta il nome di Destiny Udogie. Il giovane terzino del Tottenham, classe 2002, ha già accumulato esperienze importanti tra Udinese, Premier League e una finale di Europa League giocata da titolare. La dirigenza rossonera è attratta dal suo talento e dalla prospettiva di crescita, anche se il prezzo fissato dagli Spurs – oltre 30 milioni – rappresenta un ostacolo significativo. In alternativa, resta sul taccuino anche Oleksandr Zinchenko, più esperto ma meno brillante nell’ultima stagione all’Arsenal. Il Milan osserva e valuta, consapevole che molto dipenderà da cosa accadrà con Theo Hernandez.

Il francese, un tempo simbolo delle ripartenze rossonere, ha perso brillantezza e spinta nelle ultime stagioni. Il club non intende più affidargli il ruolo da protagonista e attende di capire il suo futuro prima di affondare su altri nomi. L’interesse dell’Al Hilal non ha convinto Theo, più attratto da un ritorno tecnico che da un contratto milionario. Il possibile trasferimento all’Atlético Madrid si è arenato per motivi economici, ma non è da escludere un nuovo tentativo, mentre il possibile scambio con la Juve per Vlahovic al momento è più una suggestione che altro. In attesa di sviluppi, il Milan resta vigile: l’uscita di Hernandez è la chiave per sbloccare il mercato sulla sinistra e dare il via alla prossima rivoluzione in corsia.