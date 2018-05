Milan-Verona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Verona, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco all’inizio del primo anticipo della 36° giornata che metterà di fronte Milan ed Hellas Verona, in programma allo stadio San Siro alle ore 18. Con un occhio alla finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus, Gattuso applica un leggero turnover contro una formazione con un piede e mezzo già in Serie B, in una sfida che potrebbe, comunque, nascondere più di un’insidia, visto anche il clamoroso risultato dell’andata. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

MILAN-VERONA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Verona: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Milan-Verona: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Verona: probabili formazioni e pre-partita

Una sfida che sulla carta potrebbe non apparire troppo esaltante, per via della netta differenza tecnica e dei diversi obiettivi (anche se manca solo la matematica a certificare la retrocessione degli ospiti) ma che potrebbe risultare insidiosa e cruciale per un Milan ancora in lotta per un posto in Europa League. Gattuso sembra orientato a confermare il 4˗3˗3, con l’ausilio di un leggero turnover in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì. Già dalla difesa dovrebbero esserci novità: al posto di Calabria, infatti, dovrebbe agire Abate, mentre al centro ballottaggio tra Romagnoli e Zapata. A centrocampo, Locatelli potrebbe insidiare il posto di Montolivo mentre in avanti Cutrone sembra il favorito, nonostante Kalinic scalpiti. Pochi dubbi, invece, per Pecchia che, nonostante il recupero di Kean, in avanti dovrebbe agire il solito trio d’attacco composto da Matos, Cerci e Verde. In porta, infine, a causa di qualche problema fisico accusato da Nicolas, dovrebbe partire titolare Silvestri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A, Storari, Romagnoli, Antonelli, Gomez, Musacchio, Calabria, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, Andrè Silva. Allenatore: Gattuso

VERONA (4-3-3): Silvestri; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Fossati, Calvano; Matos, Cerci, Verde. A disposizione: Nicolas, Coppola, Heartaux, Bearzotti, Felicioli, Boldor, Fossati, Danzi, Aarons, Petkovic, Lee. Allenatore: Pecchia

Milan-Verona: i precedenti del match

La sfida che andrà in scena tra Milan e Verona sarà la numero 54 nella massima serie nazionale. Di queste, la maggior parte (24) ha visto prevalere i rossoneri, soltanto in 10 occasioni è uscito vittorioso il Verona, mentre le restanti gare (19), inevitabilmente, si sono concluse in parità. Per quanto riguarda le 26 gare giocate a San Siro, invece, il Verona non è mai riuscito a sbancare il fortino rossonero, conquistando soltanto 11 pareggi e ben 15 sconfitte. Il bilancio totale dei gol recita una netta prevalenza delle marcature siglate dai lombardi (81) mentre quelle dei veneti si fermano a quota 56. Ha fatto certo clamore il risultato della gara d’andata che ha visto prevalere i padroni di casa gialloblù con il netto risultato di 3˗0, grazie alle reti di Caracciolo, Kean e Bessa. L’ultimo confronto casalingo risale a tre stagioni fa, quando gli scaligeri riuscirono a conquistare un ottimo punto. L’ultimo successo dei rossoneri, infine, risale alla stagione 2013/2014, con la vittoria di misura, siglata da Mario Balotelli.

Milan-Verona: l’arbitro del match

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli l’arbitro designato a dirigere il primo anticipo della 36° giornata di Serie A tra Milan ed Hellas Verona, in programma alle 18 allo stadio San Siro. Il fischietto di Nocera Inferiore, classe ’82 e libero professionista, è alla sua 17° presenza nella stagione in corso e, curiosamente, prima della partita odierna non aveva mai arbitrato le due squadre. Se con i rossoneri si tratta di un vero e proprio battesimo, sono ben 6 i precedenti con gli scaligeri tra serie inferiori e Coppa Italia e le 4 vittorie e i 2 pareggi ottenuti lo rendono un autentico portafortuna. A coadiuvarlo nella direzione di gara saranno gli assistenti Gori e Zappatore; il quarto uomo designato è Nasca mentre alla postazione VAR siederà Pinzani, coadiuvato da Ranghetti.

Milan-Verona Streaming: dove vederla in tv

Milan-Verona sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.