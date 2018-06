«Vorrei Milinkovic-Savic alla Juventus». E Sergej mette il like… – FOTO

Un like di troppo su Instagram scatena la fantasia dei tifosi della Juventus: Milinkovic-Savic vuole i bianconeri?

La telenovela relativa al possibile addio di Milinkovic-Savic alla Lazio prosegue. La Juventus è l’unica società italiana che potrebbe permettersi il cartellino del centrocampista serbo. I Campioni d’Italia non hanno mai nascosto il desiderio di acquistare SMS dalla Lazio, tuttavia non sarà semplice trovare una quadratura dell’accordo con la società capitolina. Più volte il presidente Claudio Lotito ha blindato il centrocampista con una valutazione superiore ai 100 milioni di euro. Intanto, però, qualcosa sembra muoversi, sia pur al livello sotterraneo dei rumors via social network, dove basta un like per scatenare la fantasia dei tifosi.

E così è accaduto, visto che il centrocampista della Lazio si è lasciato scappare un ‘Like’ di troppo ad un commento ricevuto su Instagram da una tifosa della Juventus. Una sostenitrice bianconera, infatti, ha commentato una foto di Sergej con questa frase: «Nella Juventus che vorrei solo Milinkovic-Savic Sergej». Una frase condita da un ‘mi piace’ dello stesso centrocampista della Lazio che non è certo passato inosservato al popolo bianconero dei social network. Una discussione che, forse, ha fatto tornare sui propri passi il calciatore visto che successivamente ha rimosso il ‘like’. Troppo tardi.