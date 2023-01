Milinkovic-Savic, Lotito tuona: «Non è in vendita, mai chiamato la Juve»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della situazione Milinkovic-Savic, nome sempre caldo in ottica mercato

Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul possibile futuro di Sergej Milinkovic-Savic, sempre corteggiato dalla Juventus.

LE PAROLE – «Appena rientrerò da Cortina li riprenderò. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato».