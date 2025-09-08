Milinkovic-Savic torna in Serie A? Occasionissima a zero, queste squadre ci pensano per rinforzare la propria mediana

Un nome che ha infiammato a lungo il calciomercato italiano potrebbe presto tornare di grande attualità: Sergej Milinković-Savić. Il centrocampista serbo, attualmente in forza al club saudita dell’Al Hilal, potrebbe infatti considerare un clamoroso ritorno in Serie A, un campionato che lo ha consacrato come uno dei talenti più completi del panorama europeo durante la sua lunga militanza con la maglia della Lazio.

Trasferitosi in Arabia Saudita nell’estate del 2023, a fronte di un’offerta da 40 milioni di euro che la Lazio non potè rifiutare, il “Sergente” si appresta a entrare in un momento cruciale della sua carriera. Il suo attuale contratto con l’Al Hilal andrà in scadenza a giugno 2026 e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club sta per avviare le discussioni per un possibile prolungamento. Questo rappresenta un bivio fondamentale per il futuro del giocatore.

La decisione di Milinković-Savić è attesa con enorme interesse in Italia. Negli anni, infatti, il suo nome è stato costantemente accostato ai più importanti club della Serie A. Come riferito dallo stesso Romano, in particolare Juventus, Inter e Milan hanno monitorato a più riprese la sua situazione, sognando di poterlo riportare nel nostro campionato per aggiungere fisicità, tecnica e gol al proprio centrocampo.

Ora, con l’avvicinarsi della scadenza e l’imminente trattativa per il rinnovo, la finestra per un suo ritorno in Europa potrebbe riaprirsi concretamente. Tutto dipenderà dalla volontà del classe 1995: scegliere di proseguire la sua avventura, riccamente remunerata, in Arabia Saudita o cedere alla tentazione di tornare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo, con la Serie A in prima fila. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà il futuro di uno dei centrocampisti più dominanti degli ultimi anni.