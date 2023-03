Milinkovic Savic voto 4 – «Non era meglio farlo riposare?»

Il Corriere dello Sport duro contro Milinkovic Savic nel match contro l’AZ Alkmaar e la scelta di Sarri di metterlo in campo

Il Corriere dello Sport duro contro Milinkovic Savic nel match contro l’AZ Alkmaar e la scelta di Sarri di metterlo in campo.

Il quotidiano rifila un bel 4 in pagella al centrocmapista della Lazio: «Sarri insiste nel farlo giocare ma il serbo è palesemente fuori condizione, come si era visto a Bologna. Lentezza esasperante, gli portano via la palla con una facilità irrisoria. Un’ora imbarazzante. Non era meglio farlo riposare?».