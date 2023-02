Lazio, Milinkovic: «Vi svelo il nostro obiettivo, al gol preferirei…»

Le parole di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, nel pre partita della gara contro la Sampdoria

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Lazio Style Channel prima di Lazio-Sampdoria.

PAROLE – Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro in classifica, lo dico da sempre. Abbiamo sbagliato molte partite contro squadre più piccole di noi, ma oggi giocheremo contro una formazione forte: la Sampdoria sta giocando bene, noi dovremo fare una bella prestazione. Un gol come regalo di compleanno? Preferisco i tre punti; se segno sono contento ma per andare in rete c’è tempo, l’importante è vincere questa sera.