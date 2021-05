Ministro Speranza: «Italia vetrina dell’Europa durante EURO 2020»

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha parlato in collegamento con il programma tv Che tempo che fa su Rai Tre: le sue dichiarazioni

«Abbiamo deciso di monitorare la situazione e aprire gradualmente le varie attività. In estate andrà mantenuto lo stesso approccio finora utilizzato, ma ci saranno le condizioni per riassaporare le cose che negli ultimi mesi abbiamo dovuto mettere da parte. Le misure hanno funzionato e la campagna di vaccinazione ci aiuterà molto. L’11 giugno ci sarà la partita inaugurale di EURO 2020, sarà un bel momento in cui l’Italia sarà la vetrina dell’Europa. Si entrerà solo con tampone negativo, vaccino o certificato di aver avuto il Covid negli ultimi sei mesi. Questa linea ci aiuterà».