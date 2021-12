Raiola: «Haaland? Può cambiare squadra in estate, in quattro su di lui»

Mino Raiola spaventa il Borussia Dortmund. Le parole del potente procuratore sul possibile trasferimento di Haaland

Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sport 1, Mino Raiola ha parlato inevitabilmente di Erling Haaland. Ecco cosa ha detto il procuratore sul futuro del norvegese.

FUTURO – «Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona o ​​​​Manchester City: questi sono i grandi club in cui può andare. Il City ha vinto il campionato cinque volte negli ultimi anni, molto più dello United. Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, sapevamo tutti che questo passo sarebbe arrivato».

TEMPISTICHE – «Forse quest’estate, forse l’estate dopo. Ma c’è una grande possibilità che Erling lasci quest’estate. Vedremo. È uno che vuole crescere, che cerca nuove sfide. E naturalmente è anche una questione di alternative. Si cambia solo quando si ha un’alternativa migliore».

DISCUTERE CON IL DORTMUND – «Esatto. Abbiamo sempre fatto così. Non credo ancora che la decisione verrà presa a breve. Diremo a BVB qual è la nostra idea e il BVB ci racconterà le sue idee. Ma nessuna decisione verrà presa in inverno».

CLAUSOLA – «Ascolta, qualunque cosa sia in un contratto, è in un contratto. Questo resta tra me e il giocatore. Ci sono solo due parti che possono dire qualcosa al mondo esterno: il club e il giocatore. Non parlo mai di dettagli. Noi e il Dortmund sappiamo esattamente cosa deve succedere. Lo abbiamo strutturato in modo molto chiaro. Contratto o meno: abbiamo sempre una comunicazione molto aperta con Watzke, Zorc e ora Kehl. Ci trattiamo onestamente. Questo è molto più importante di tutto ciò che è sulla carta. La carta c’è solo se qualcosa va storto, allora ne hai bisogno, ma non altrimenti».