Mlacic Inter: piede sull’acceleratore, nerazzurri pronti a chiudere! Ma c’è una novità: cambiano i piani di Marotta e Ausilio

Mlacic Inter: novità nell'operazione per il difensore dell'Hajduk Spalato

L’Inter non guarda solo al presente e alla corsa Scudetto, ma getta le basi per la difesa del domani. La dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a chiudere un’operazione di grande prospettiva in Croazia. Il nome cerchiato in rosso è quello di Branimir Mlačić, promettente difensore centrale dell’Hajduk Spalato. Secondo quanto confermato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari attraverso il suo profilo X, il club nerazzurro sta spingendo sull’acceleratore per definire l’affare in queste ore e blindare il ragazzo.

I dettagli economici e la formula

L’operazione è impostata su basi solide: l’Inter è pronta a mettere sul piatto circa 5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del classe 2007. Tuttavia, i tifosi non lo vedranno subito alla Pinetina. La strategia concordata prevede infatti che Mlačić rimanga in prestito all’Hajduk fino al termine della stagione attuale. Questa scelta permetterà al giovane difensore di completare il suo percorso di crescita in un ambiente familiare, accumulando esperienza preziosa prima del grande salto nel calcio italiano previsto per l’estate 2026.

Superati gli ostacoli: il nodo agente

La strada per arrivare al traguardo, però, non è stata priva di insidie. Negli scorsi giorni la trattativa ha rischiato di arenarsi a causa di alcune complicazioni burocratiche e professionali. Nello specifico, un improvviso cambio di agente da parte del giocatore aveva rallentato i dialoghi, aprendo una breccia per l’inserimento di altri club europei, ingolositi dalla situazione di stallo. Nonostante le difficoltà e la concorrenza, l’Inter ha mantenuto i nervi saldi. Il lavoro diplomatico della dirigenza nerazzurra ha riportato la trattativa sui binari giusti, ripristinando la corsia preferenziale acquisita inizialmente.

Un rinforzo per il ciclo futuro

L’acquisto di Mlačić si inserisce perfettamente nella nuova linea societaria, che mira a individuare i migliori talenti europei prima che le loro valutazioni diventino inaccessibili. Il difensore croato è considerato dagli addetti ai lavori uno dei prospetti più interessanti dei Balcani: l’Inter conta su di lui per rinforzare la propria retroguardia a lungo termine, affiancandolo in futuro ai pilastri della difesa attuale.