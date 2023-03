MLS, Chiellini dopo il gol: «Lo dedico ad Astori»

Le parole di Giorgio Chiellini dopo il suo primo gol in MLS: «La dedica è per Astori, è sempre nei miei pensieri»

Giorgio Chiellini ieri sera ha segnato il suo primo gol americano con la maglia di Los Angeles contro Portland. Dopo la partita ha parlato in conferenza stampa dedicando il gol ad Astori. Di seguito le sue parole.

GOL – «È strano, l’ultimo gol lo avevo segnato nel 2019 ed è stato uguale a questo. Ieri poi, in allenamento, ci siamo esercitati sui calci piazzati e ho fatto tre gol uguali a quello di oggi, uguali. È incredibile. Ma giochiamo esattamente nel modo in cui ci alleniamo».

DEDICA AD ASTORI – «La dedica dopo il gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa. Pensavo a lui stamattina. Non so se sia un segno del destino, o magari non lo è, però volevo ricordarlo, è sempre nei miei pensieri. A volte mi chiedo come sia stato possibile, non c’è una ragione. In questi momenti capisco di essere fortunato e che dobbiamo goderci la vita il più possibile perché sul futuro non abbiamo certezze».