MLS: l’LAFC di Chiellini in finale con Philadelphia

Il Los Angeles FC di Chiellini è campione della Western Conference: sfideranno in finale contro Philadelphia

Saranno l’LAFC e i Philadelphia Union a giocarsi il titolo di campione dell’MLS. La squadra losangelina, con Chiellini e Bale in campo, si è aggiudicata la vittoria della Western Conference battendo agevolmente Houston per 3-0.

Sull’altra costa Philadelphia ha superato il New York City, squadra City Football group, per 3-1. La finale si giocherà il 5 novembre al Banc of California Stadium. Una chance per l’ex juventino di vincere il suo primo campionato americano.