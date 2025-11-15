Mls, svolta nei calendari! Infantino celebra il cambiamento: «Annuncio che segna un passo avanti importante per il campionato. Un passo importante per la crescita globale»

Mls, svolta nei calendari! Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha lodato la decisione del campionato per la decisione. Le sue parole

Con la Coppa del Mondo FIFA 2026 in vista, che vedrà Canada, Messico e Stati Uniti come paesi ospitanti, la MLS ha deciso di fare un passo significativo nel suo processo di crescita. A partire dalla stagione 2027-28, il campionato statunitense cambierà il proprio calendario per allinearsi a quello delle principali leghe europee.

Questo cambiamento, che prevede l’inizio della stagione a luglio e la conclusione ad aprile, rappresenta un passo importante non solo per la MLS, ma anche per il calcio nordamericano in generale.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato entusiasticamente questa decisione.

PAROLE – «Con la Coppa del Mondo FIFA in Canada, Messico e Stati Uniti all’orizzonte, l’annuncio di questo calendario segna un passo avanti importante e tempestivo per la Major League Soccer. Nel corso delle ultime 30 stagioni, la MLS ha costruito con costanza una solida base e si è affermata come uno dei migliori campionati del Nord America. Allineandosi al calendario internazionale delle partite, la MLS si sta posizionando per una nuova era di crescita sia a livello nazionale che globale a livello di club».

Infantino ha sottolineato come la MLS abbia già raggiunto traguardi importanti in termini di sviluppo e visibilità, ma con questa modifica al calendario il campionato potrà aprirsi ancora di più a livello internazionale, soprattutto in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, che avrà un impatto enorme sul calcio in tutta la regione.

Con il nuovo formato, la MLS non solo si allineerà ai grandi tornei europei, ma riuscirà anche a rendere la competizione più attraente per giocatori, club e tifosi a livello globale, incrementando ulteriormente il suo profilo internazionale.

