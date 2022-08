Il Modena fa suo il derby: Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia

Il Modena supera il Sassuolo del derby tutto modenese di Coppa Italia: al Braglia finisce 3-2 per i canarini

Non è una Coppa Italia per squadre di Serie A. Continua dopo le eliminazioni delle partite precedenti l’effetto negativo per le squadre della massima serie.

Oggi è toccato al Sassuolo uscire per mano del Modena. Una sconfitta doppiamente dolorosa arrivata in una sfida sentita contro i canarini. Al Braglia passano i padroni di casa per 3-2 grazie alla doppietta di Mosti e al gol di Falcinelli, ex della partita. Non bastano Berardi e Ayhan ai neroverdi per rimettere in piedi la partita.