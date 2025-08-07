Modesto: «Juve, serve mentalità da scudetto. Fiducia per Kolo Muani. Su Douglas e Vlahovic…». Parla il direttore tecnico bianconero

François Modesto, nuovo direttore tecnico della Juventus, è intervenuto a Tuttosport dal ritiro dei bianconeri a Herzogenaurach. Di seguito le sue dichiarazioni, tra calciomercatoe obiettivi stagionali.

KOLO MUANI – «Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. Fiducia? C’è sempre fiducia»

SCUDETTO – «Sì, la Juventus deve sempre scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni. Poi vedremo alla fine dell’anno, ma si deve già partire con quella mentalità»

MERCATO – «Prima di tutto, stiamo valutando i calciatori qui presenti, e di loro siamo molto contenti. Valuteremo. Con le discussioni che abbiamo col mister e con la direzione. Capiremo chi potrà venire ad aiutare la squadra»

DOUGLAS LUIZ – «Ed è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L’abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato. Il gruppo mi ha sorpreso tanto. Da fuori uno vede solo la Juve giocare, da dentro però sono dei bravissimi ragazzi, che vogliono fare tante cose, che rispettano tanto il club. E che hanno creato un legame importante»

GALLIANI – «È stata la prima persona che ho chiamato quando ho firmato con la Juventus. L’ho ringraziato molto, sono stato due anni e mezzo con il Dottore ed è stata l’università del calcio. Una persona che mi ha dato tanto, che mi ha insegnato tanto. L’insegnamento più grande? Certe cose le tengo per me, anche quelle con il presidente Berlusconi. Con Galliani ci sentiamo una o due volte a settimana, ma in tre anni mi ha dato tanto. Se mi ha chiesto Vlahovic per il Milan? Non parliamo di mercato, solo di cose personali».

VLAHOVIC – «Si sta allenando e sta facendo bene: è professionale. Ed è un giocatore della Juve».