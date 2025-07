Modric-Milan, adesso è UFFICIALE ecco l'annuncio della squadra rossonera. Le ultime - Calcio News 24

Modric-Milan: ora è ufficiale, il fuoriclasse croato vestirà il rossonero. La situazione e il comunicato

È finalmente arrivata l’ufficialità che i tifosi rossoneri aspettavano da settimane: Luka Modrić è un nuovo giocatore del Milan. L’operazione “Modric-Milan“, di cui si parlava da tempo, è ora realtà. Dopo la conclusione del Mondiale per Club con il Real Madrid, il centrocampista croato ha firmato il contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi, dando così il via a una nuova, affascinante avventura in Serie A.

Nella giornata odierna, Modrić ha sostenuto e superato con successo le visite mediche a Milano, prima di recarsi in sede per apporre la firma sul contratto. Un’operazione a parametro zero, resa possibile dalla scadenza del suo accordo con il Real Madrid, che segna un autentico colpo da maestro per il calciomercato rossonero.

Classe 1985, Luka Modrić arriva al Milan dopo una carriera leggendaria con i Blancos, con cui ha vinto sei Champions League, oltre a numerosi titoli nazionali e internazionali. Pallone d’Oro nel 2018, è stato il simbolo del centrocampo madrileno per oltre un decennio. Con la sua straordinaria visione di gioco, il controllo di palla elegante e l’intelligenza tattica, rappresenta un valore aggiunto inestimabile per la formazione guidata da Massimiliano Allegri, tornato recentemente sulla panchina milanista.

Il progetto Modric-Milan è molto più di un’operazione mediatica: è una scelta tecnica mirata, pensata per dare qualità, esperienza e mentalità vincente al cuore del gioco rossonero. L’arrivo di Modrić eleva le ambizioni del Milan, che punta chiaramente a competere ad alti livelli sia in Serie A che in Europa. Il croato avrà il compito di guidare i più giovani e di essere il faro del centrocampo, offrendo nuove opzioni tattiche ad Allegri.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile: Modrić è stato accolto con calore già al suo arrivo in città, e la sua firma ha acceso ulteriormente la passione in vista della nuova stagione. Il colpo Modric-Milan è una dichiarazione d’intenti: il Diavolo vuole tornare grande, e lo fa puntando su uno dei migliori interpreti del calcio moderno.