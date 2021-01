Mojica: «Gomez al Siviglia? Ecco cosa mi ha detto»

Johan Mojica, ex esterno dell’Atalanta ora all’Elche, ha parlato ai microfoni di Caracol Radio della sua esperienza in nerazzurro: le sue dichiarazioni

ESPERIENZA – «Mi trovavo bene all’Atalanta ma Gasperini non aveva intenzione di togliere Gosens e io volevo giocare con continuità. Mi avevano detto che me la sarei giocata ma vedevo che l’undici titolare era sempre già disegnato».

GOMEZ – «Questo dovete chiederlo al Papu, io non rispondo. Ieri ho parlato con lui ed era molto contento di andare al Siviglia. Non mi aspettavo di trovarmelo di fronte in Liga».